وزير التعليم يكشف سبب تأخير امتحانات أولى وثانية ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستتم بعد إجازة نصف السنة.وأضاف «شوقي» خلال رده على استفسارات أحد أولياء الأمور عبر جروب «يوميات المعلم المصري»: «هذه الفترة حتى يوم ٢٠ فبراير لابد أن يستغلها الطالب في المنزل للتحضير والمذاكرة من مصادر التعلم المتنوعة».يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وقرر تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد إجازة منتصف العام الدراسي.