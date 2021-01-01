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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 1-1-2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:27 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 1-1-2021، أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الأجنبية.

بورصة الكويت تستقبل العام الجديد بالتراجع

وعلى المستوى العالمي، شهدت البورصة لدى الكويت، تراجعًا ملحوظًا خلال آخر تداولات أمس الخميس، آخر جلسات عام 2020، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% خاسرًا 3.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5546.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسرًا 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6051.07 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% رابحًا 1.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4552.43 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14% خاسرًا 6.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4636.35 نقطة.


سعر الدينار الكويتي اليوم


واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 48.75 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.30 جنيه وللبيع 48.71 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 48.98 جنيه، كما بلغ سعر الدينار في بنك عوده للشراء 51.95 جنيه وللبيع 48.57 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 51.31 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.34 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 51.68 جنيه وللبيع 47.82 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 1-1-2021 في البنوك المصرية


كما واصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 48.53 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.83 جنيه وللبيع 47.48 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 47.83 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.67 جنيه، كما بلغ سعر الدينار في بنك القاهرة للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01 جنيه، أما في وفا التجاري فسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64 جنيه. 

الدينار الكويتي

وفي المقابل، شهد سعر الدينار أمام الجنيه ارتفاعًا في بعض البنوك، ليسجل في بنك أبوظبي الأول للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.75 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.89 جنيه وللبيع 47.83 جنيه، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 48.68 جنيه.

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