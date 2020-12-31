مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين على طريق جنين - نابلس
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:34 م
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هاجم مستوطنون يهود، اليوم الخميس، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة على طريق جنين- نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن نحو 50 مستوطنا هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة على طريق جنين نابلس، ما أدى لإلحاق أضرار بعدد منها، قبل أن يغلقوا الطريق أمام المواطنين الفلسطينيين.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن نحو 50 مستوطنا هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة على طريق جنين نابلس، ما أدى لإلحاق أضرار بعدد منها، قبل أن يغلقوا الطريق أمام المواطنين الفلسطينيين.