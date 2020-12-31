سولاف درويش تناشد المواطنين بعدم الاحتفال برأس السنة

هنأت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة العام الميلادي المجيد.وأضافت "درويش"- فى بيان لها- أن هذا الاحتفال يأتي هذا العام فى ظروف استثنائية ليس فى مصر فقط، بل فى العالم أجمع وهى جائحة وباء كورونا، لافتة إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمنع تفشي هذا الفيروس والسيطرة عليه من خلال عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تمنع تفشي هذا الوباء.وناشدت عضو مجلس النواب المواطنين بعدم الاحتفال بأعياد رأس السنة واتباع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا حتى نستطيع القضاء على هذا الوباء، مشيرة إلى أن الحكومة منعت الاحتفالات ووقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.وأوضحت درويش أن الحكومة لم تمنع الاحتفالات داخل المنازل، إلا أن ذلك غير مرغوب من الناحية الصحية وفي ظل الإجراءات الاحترازية، مطالبة المواطنين بعدم الاحتفال داخل المنازل وعمل تجمعات من الممكن أن تؤدى إلى الإصابة بهذا الفيروس اللعين.ودعت النائبة الله عز وجل أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، وأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار.