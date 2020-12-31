رحيل الفنان سمير فهمي عضو لجنة المصنفات المسيحية

أعلن الأنبا مارتيريوس، أسقف كنائس شرق السكك الحديد، عن رحيل الفنان سمير فهمي.وقال أسقف كنائس شرق السكك الحديد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "يعز علينا فراق الفنان العظيم سمير فهمي، والعضو البارز بلجنة المصنفات المسيحية، والذي ملأ البيوت بسير القديسين، منذ أن كان شابًا وخادمًا نشطًا في مدينة دمنهور، وتحت رعاية الأنبا باخوميوس".وتابع: "وقد كان له دور كبير في نهضة المسرح الكنسي، منذ الستينيات من القرن الماضي، لقد كان يحمل قلب الخادم المجتهد، الذي أفاد كنيسته بموهبته وعلمه، وفي نطاق خدمة المجتمع والوطن، حيث كانت له من الوطنية الكبيرة التي تتسم بالحب والغيرة للوطن، لقد كان صديقًا للآباء والرهبان بالأديرة، وقريبًا من الآباء القدامي الذين رحلوا وكان يتوق لأن يسجل سيرهم علي شاشات الفيديو والقنوات القبطية".واختتم: "نحن إذ نقدم التعزية ومعي أعضاء اللجنة الموقرة للأسرة الكريمة، ولحضرة غبطة صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني".