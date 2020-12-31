عقب الهجوم الإرهابى.. الحكومة اليمنية تتعهد بإعادة الاستقرار

زار رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك جرحى، اليوم الخميس، موقع الهجوم الإرهابي في مطار عدن في عدد من مستشفيات العاصمة المؤقتة، موجهًا بتقديم الرعاية لجميع الجرحى على نفقة الدولة حتى تماثلهم للشفاء.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية، الخميس، بأن وزير الداخلية ترأس اجتماعا للجنة التحقيق في استهداف مطار عدن، حيث ناقش الاجتماع ملابسات الجريمة وما توصلت إليه التحقيقات الأولية، فيما قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة إن استهداف عدن "هجوم مباشر على السلام باليمن".يأتي ذلك فيما تعهدت الحكومة اليمنية بالعمل على "إعادة الاستقرار" للبلاد غداة الهجوم على مطار عدن وسقوط عشرات القتلى والجرحى.من جهته، قال وزير الخارجية أحمد بن مبارك إن الحكومة مصممة على العمل من عدن لمواجهة التحديات، والقيام بواجباتها، ولن يثنيها الحادث الإرهابي عن ذلك.وأضاف أن المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام ميليشيات الحوثي بهذا العمل الإرهابي البشع، حيث تم رصد إطلاق الصواريخ من مناطق الحوثيين.وأضاف أنه سيتم نشر الأدلة وبقية التفاصيل فور استكمال التحقيقات التي تقوم بها لجنة برئاسة وزير الداخلية، معتبرا أن هدف الحوثيين هو استمرار الحرب ورفض جهود تحقيق السلام.