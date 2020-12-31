1541 إصابة و14 وفاة بفيروس كورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل 1541 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 474 ألفًا و64 حالة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) - أن 296 شخصا تماثوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 439 ألفا و796 حالة.. بينما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 9 آلاف و244 حالة.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة في مدينة كويزون تليها مدينة باجيو ثم مانيلا وريزال ودافاو.