تأجيل تحضيرات مسلسلي نيللي كريم ويسرا لإصابتهما بكورونا

قرر المنتج جمال العدل، تأجيل كافة الترتيبات والتحضيرات النهائية لبدء تصوير مسلسلي النجمتين يسرا ونيللي كريم، بعد إصابتهما بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.وتعاني يسرا من أعراض صعبة وصلت إلى مشكلات وصعوبة في التنفس، وتتابع مع طاقم طبي في منزلها حاليا، وتوقف تصوير فيلمها الجديد "ليلة العيد أيضا" وينتظر طاقم العمل تعافيها التام لاستئنافه وكذلك طاقم المسلسل الرمضاني.وكانت الفنانة نيللي كريم قد انضمت مؤخرا إلى قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وشعورها ببعض الأعراض من سخونة لكن حالتها مستقرة ولم ترق إلى حد القلق، لكنها قررت التواجد في العزل المنزلي حتى تصل إلى الشفاء الكامل، وكذلك المنتج جمال العدل المصاب حاليا وذلك حرصا على الحالة الصحية لطاقم العمل في المسلسلين ولعدم زيادة الحالات المصابين.