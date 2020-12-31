«الكمامة» تُعرّض 9552 سائقًًا للعقاب القانونى

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 9552 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 331 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 845 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.