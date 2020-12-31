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تقارير ومتابعات

3 يناير.. جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021 | تفاصيل كاملة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:06 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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مع نهاية شهر ديسمبر يدير الكثير من أصحاب المعاشات محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021 والذي يبدأ في يوم 3 يناير وفقا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمنع تكدس كبار السن على ماكينات السحب وتعرضهم لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

 

 جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن 3 يناير موعد صرف الشريحة الأولى للمعاشات والمقدرة بـ 2.4 مليون مواطن التي قدرها أقل من ألف جنيه وحتى 4 يناير على أن تبدأ الشريحة الثانية من المعاشات الصرف في 5 و 6 يناير لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه بإجمالي 2 .4 مليون مواطن وذلك حتى لا يتكدس كبار السن من أصحاب المعاشات على ماكينات السحب الآلية لعدم تعرضهم لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس 2021

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الدفعة الثالثة من متجمدات العلاوات الخمسة سيتم صرفها في يناير 2021 والمقدرة بـ 7 مليارات جنيه وذلك للمستحقين من الذين وصلوا لسن التقاعد 1 يوليو 2006 إلى 1 يوليو 2015 وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف متجمد العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

 

إجمالي عدد المستحقين للمعاشات الشهرية

وفقا للإحصائيات النهائية التي التي قامت بها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فإن عدد المستحقين للمعاشات تجاوز 10 ملايين مواطن لذلك وضعت الهيئة جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021 ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في موجته الثانية خاصة كبار السن الذين لا يتمتعون بمناعة قوية تقضي على الفيروس.


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