أمينة خليل تغيب عن العرض الخاص لـ«حظر تجول»

غابت النجمة أمينة خليل عن العرض الخاص بفيلم «حظر تجول» الذي أقيم اليوم داخل أحد سينمات مدينتي بطريق السويس وسط حضور عدد من الأبطال.وأكد مخرج «حظر تجول» أمير رمسيس، في تصريحات لـ«الدستور» أن أمينة خليل أعلنت أمس أنها لن تحضر بسبب انشغالها بتصوير بعض الأعمال الأخرى، مشيرا إلى أنها تواجدت أثناء عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 التي انتهت فعاليتها منذ أسابيع قليلة.وحضرت الفنانة والمنتجة والإعلامية إسعاد يونس وآخرين، كما حضر من أبطال الفيلم إلهام شاهين وأحمد مجدي والمخرج أمير رمسيس والمنتج صفي الدين.ويعتبر العرض هو الأول جماهيريا بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 التي انتهت منذ أسابيع قليلة وحصد العديد من الجوائز.