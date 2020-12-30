السيطرة على حريق شقة سكنية بإمبابة

تمكنت الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شقة سكنية في إمبابة دون وقوع إصابات.كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.