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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النمسا: ارتفاع حاد فى الدين العام إلى 79% من الناتج الاقتصادي بسبب كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:04 م
جيرنوت بلوميل وزير
جيرنوت بلوميل وزير المالية النمساوي
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أكد جيرنوت بلوميل، وزير المالية النمساوي، أن عجز الموازنة فى البلاد بسبب جائحة كورونا هذا العام بلغ 4. 16 مليار دولار.

وقال بلوميل، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الحكومة أنفقت 3. 5 مليار يورو على نظام العمل بالوقت القصير، وهو النظام الذي فرضته أزمة كورونا، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام فى النمسا بشكل حاد، وبلغ 79.1 في المائة من الناتج الاقتصادي في الربع الثالث بزيادة ثماني نقاط مئوية على أساس سنوي.

وأوضح وزير المالية أن عام 2020 كان عاما صعبا بالنسبة للشركات ولميزانية الدولة.

وذكر بلوميل أن حجم المساعدات التى قدمتها الدولة بلغ حاليًا أكثر من 30 مليار يورو كمساعدات للموظفين، وكتعويضات للشركات عن فقد الإيرادات وتحمل المصروفات الثابتة لها.

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