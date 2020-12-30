الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

خطوات تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني ٢٠٢١





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يبحث الكثير من الطلاب في الوقت الحالي علي مواقع البحث علي الانترنت عن كيفية تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021، ويأتي هذا الأمر كخطوة مهمة قبل أداء الإمتحان إلكترونيًا من المنازل، ويتم ذلك عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والشروع في ملأ ألإستمارة إلكترونيًاأولا الدخول خلال الموقع الخاص بتسجيل بيانات استمارة الامتحاناتثم تسجيل بيانات الطالب الراغب في أداء الامتحانات مثل الإسم والرقم القومي وولي الأمر.. وغيرها من البياناتتسجيل اسم المدرسة التي يدرس بها والإدارة التعليمية للمنطقة التابعة لها المدرسة.كتابة كود الرقم السري وكلمة السر الخاصة بالطالب ويكون الطالب حصل مسبقا علي نسخة منهميتم طباعة الإستمارة بعد تسجيل البيانات ويتم الاحتفاظ بصورة منها لكي يستطيع الطالب دخول الامتحانات بهاوقد سبق وإعتمدت المحافظات مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأولالخاص بالعام الحالي وسوف يبدأ أداء هذه الإمتحانات في شهر يناير بمحافظة القاهرة يوم 9 يناير لصفوف النقل الابتدائية وحتى 13 يناير، بينما بداية امتحانات الشهادة الإعدادية في 30 يناير المقبل وإنتهاءها في 4 فبراير، وذلك وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وتم اللجوء ٱلي أداء الإمتحان إلكترونيًا بعد جائحة فيروس سي المستجد منعا لإنتشار العدوي بين طلاب المدارس، بالإضافة لإتحاد مجموعة من انلتسهيلات والحلول التي تدعم الطلاب علي الإستذكار والمتابعة وهم في منازلهم وتوفير منصات للتواصل مع المدرسون وضخ كافة الشروح اونلاين للطلاب.وقد أكدت وزارة التربية والتعليم على المدارس الإعدادية بالتأكيد خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي المقيدين بالمدارس، سرعة التسجيل في الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، وبدأ التسجيل في هذه الإستمارات.