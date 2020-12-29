تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. تنتهي 31 ديسمبر
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:25 م
منة سالمطباعة
تبحث فئة كبيرة من طلاب المرحلة الاعدادية عن تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، والتي تمكن الطلاب من الدخول إلى الامتحانات الفصل الدراسي الأول.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية للتقدم لامتحانات نصف العام 2021 من الأربعاء 16 ديسمبر، وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مد فترة تسجيل حتى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020.
وبدورها قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال كافة التعليمات لكافة المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي 2020 بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية .
و تم تحديد نهاية شهر ديسمبر كموعد نهائي لتقديم الطلبات لجميع الطلاب كما يتوجب على الطلاب أن يقوموا بتسديد رسوم التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول والمقدرة بـ 150 جنيه.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن قرابة 90% من طلبة الشهادة الإعدادية انتهوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسى الأول.
وشددت الوزارة، على المدارس الإعدادية بالتأكيد على طلاب الصف الثالث الإعدادى المقيدين بالمدارس، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، موضحة أنه فى حال وجود أى خطأ فى البيانات يتم الرجوع فورا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات وويتم الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكتروني.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية للتقدم لامتحانات نصف العام 2021 من الأربعاء 16 ديسمبر، وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مد فترة تسجيل حتى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020.
وبدورها قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال كافة التعليمات لكافة المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي 2020 بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية .
تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليمويتم التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني الوارد من البوابة الإلكترونية من هنــــــــــا ، حيث يتم إكمال التسجيل الإلكتروني للنموذج خلال الوقت الذي حددته الوزارة المقرر أن ينتهي 31 ديسمبر الجاري.
و تم تحديد نهاية شهر ديسمبر كموعد نهائي لتقديم الطلبات لجميع الطلاب كما يتوجب على الطلاب أن يقوموا بتسديد رسوم التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول والمقدرة بـ 150 جنيه.
اقرأ أيضا
كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن قرابة 90% من طلبة الشهادة الإعدادية انتهوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسى الأول.
وشددت الوزارة، على المدارس الإعدادية بالتأكيد على طلاب الصف الثالث الإعدادى المقيدين بالمدارس، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، موضحة أنه فى حال وجود أى خطأ فى البيانات يتم الرجوع فورا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات وويتم الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكتروني.