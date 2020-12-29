تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. تنتهي 31 ديسمبر

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

استمارة الشهادة الإعدادية

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن قرابة 90% من طلبة الشهادة الإعدادية انتهوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسى الأول.وشددت الوزارة، على المدارس الإعدادية بالتأكيد على طلاب الصف الثالث الإعدادى المقيدين بالمدارس، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، موضحة أنه فى حال وجود أى خطأ فى البيانات يتم الرجوع فورا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات وويتم الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكتروني.