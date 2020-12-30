رئيس مركز الداخلة يتفقد مطعم الخير بقرية العوينة

قام الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة اليوم الاربعاء، يرافقه صابر مبارز رئيس الوحدة المحلية لقرية العوينة، بتفقد مطعم الخير بقرية العوينة، الذي يقام بالتعاون بين جمعية تنمية المجتمع بالعوينة وبنك الطعام المصري، وذلك لتقديم 500 وجبة لحوم مطهية بمشتملاتها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمركز الداخلة، وذلك بشكل يومي لمده شهرين متتاليين.وذلك بحضور محمود خضر عبدالله أمين الصندوق بجمعية تنمية المجتمع بالعوينة ومسئول بنك الطعام المصرى بالمحافظة ومسعد نور رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالعوينة.ثم تفقد رئيس مركز الداخلة حضانة الأطفال التابعة لجمعية تنمية المجتمع بالعوينة، وشدد رئيس المركز على مسئولى الحضانة بضرورة توفير أوجه الرعاية للأطفال وتنشئتهم بصورة صحيحة بترسيخ مفاهيم السلوك القويم والأخلاق الحميدة والتى تساهم فى تقديم أجيال قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة فى بناء الوطن.كما تفقد رئيس المركز الصوب الزراعية التى تم تخصيصها من الوحدة المحلية لقرية العوينة لصالح جمعية تنمية المجتمع بالعوينة، والتى قامت بتوزيعها على شباب القرية، ويبلغ عددها 8 صوب زراعية على مساحة فدان وتروى بالمياه الناتجة عن غسيل محطه المياه بالقرية.وأشاد حنفي بدور مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تعد شريك أساسى لتحقيق التنمية فى المجالات المختلفة على أرض المركز وتسهم فى رفع المعاناة والتخفيف على المواطنين.