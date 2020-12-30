تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

موعد قطارات الصعيد



قطار 722 ركاب أسيوط سوهاج يقوم من أسيوط 2:05 ظهرا بدلا من 2:25 ظهرا



736 ركاب سوهاج نجع حمادي قيام من سوهاج 3:20 عصرا بدلا من 3:25 عصرا



قطار 80 مميز القاهرة أسوان يصل المنيا 1:25 ظهرا ويقوم منها 1:30 ظهرا ويقوم من أسيوط 4:05 عصرا



قطار 777 الصحافة سوهاج القاهرة يقوم من الواسطى 11:38 مساء



قطار 81 مميز أسوان القاهرة يقوم من أسيوط 7:30 مساء بدلا من 7:05 مساء.



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قطار 81 مميز أسوان القاهرة يقوم من أسيوط 7:30 مساء بدلا من 7:05 مساء.

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الأربعاء 30-12-2020، موعد قطارات الصعيد من خلال جدول مواعيد القطارات وتأخيراتها المتوقعة والتعديلات المستجدة في المواعيد لجميع القطارات المتجهة إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي.قطار رقم 983 مكيف – موعد القيام من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.قطار رقم 935 VIP- ميعاد التحرك الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.قطار رقم 777 مميز – موعد قيام القطار من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.قطا رقم 81 مميز- موعد تحرك القطار في الساعة 9:30 من أسيوط ويصل القاهرة 1:50.و أعلنت هيئة السكة الحديد، عن بعض التعديلات الخاصة بمواعيد وامتداد سير بعض الخطوط، بمحافظات الوجه القبلي وذلك بناء على طلب الركاب.وجاءت التعديلات كالآتي:ركاب الوجه القبلىسيتم مد مسير قطار 971970 القاهرة سوهاج والعكس إلى محطة بورسعيد بحيث يقوم 970 من بورسعيد 9:40 صباحا، فيما يقوم القطار 971 من سوهاج 5:20 صباحا.ووفقًا لقرر المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر في وقت سابق، تم مد مسير قطار 1004 روسي درجة عادية إلى أسوان بدلًا من أسيوط بحيث يقوم من محطة القاهرة 9:30 صباحا ويصل أسوان 11:10 مساء ويقف بمحطات: "الجيزة بني سويف المنيا ملوى أسيوط طما طهطا سوهاج جرجا البلينا نجع حمادي قنا الأقصر أرمنت إسنا وإدفو كلابشة كوم امبو أسوان"ويترتب على ما سبق، تعديل بعض المواعيد كالآتي:قطار 710 ركاب المنيا أسيوط يقوم من المنيا 11:40 صباحا بدلا من 11:55 صباحا