رئيس النواب عن منع قطارات الصعيد من رمسيس: «تنظيم وليس تمييزًا»

قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إنه لا يجب أن ننظر إلى مسألة منع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، على أنها "تمييز"، وإنما هي نوع من التنظيم، لا يجب أن نأخذ الأمور بحساسية.وأضاف خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أنه لا يجوز أن تكون هناك محطة واحدة داخل القاهرة للمتجهين إلى الجنوب.جاء ذلك خلال رد رئيس البرلمان على النائب محمد الغول، الذي تطرق لمسألة أن قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى، وأكد "عبدالعال" أن الأمر هدفه تخفيف الزحام، والخروج من الدائرة الضيقة بالقاهرة، مضيفا أن القاهرة تكدست بالفعل، ونحتاج إلى حلول، والأمر الطبيعي أن تكون هناك أكثر محطة بالقاهرة للمتجه إلى الجنوب.