انفجار عدن.. جثث بصالة المطار وإصابة وكيل المحافظة

أكد مراسل فضائية الحدث، إصابة وكيل محافظ عدن في انفجار المطار، لافتا إلى أن الجثث كثيرة في أرض صالة الاستقبال، وقد وقع الانفجار بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن، اليوم الأربعاء، و3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار.وأكدت وسائل الإعلام المختلفة، أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيرًا إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، كما أظهرت المشاهد الحية أن الانفجار في مطار عدن كان ضخما وصاحبه إطلاق نار.وتشير المعلومات إلى أن وزراء الحكومة اليمنية لم يتعرضوا لأذى"، وتم نقلهم إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار.وتواجه الحكومة اليمنية الجديدة التي يرأسها معين عبدالملك وتتكون من 24 وزيرا جملة من التحديات أبرزها، التحدي الأمني في المناطق المحررة ودمج الأجهزة الأمنية كما نص على ذلك اتفاق الرياض، والتحدي العسكري المتمثل في دمج التشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع كما نص على ذلك اتفاق الرياض.