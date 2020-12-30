زيت الطعام يقود مدير محل أعلاف للحبس في المنوفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف والحبوب، مجهولة المصدر.وضبط بالمكان 2.4 طن زيت طعام معبأ داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية، وبدون مستندات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة للتحقيق.