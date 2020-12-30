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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وزير الخارجية الألمان: نشعر بخيبة أمل لعدم حل قضية الهجرة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
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أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن شعوره بخيبة الأمل لعدم حدوث انفراجة في القضية الخلافية المتعلقة بالهجرة خلال فترة رئاسة بلاده الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي تنتهي غدًا الخميس.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «كنت أتمنى المضي قدما لكن هذا الأمر لم يكن ممكنًا بسبب اعتراض بعض الدول»، مشيرًا إلى أن «هذا الخلاف سيظل واحدا من المسببات الكبيرة للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي».

ورأى «ماس»، أن حصيلة رئاسة بلاده للتكتل خلال النصف الثاني من العام الجاري كانت إيجابية بوجه عام، مضيفًا: «وأعتقد أننا أنجزنا خلال رئاستنا ما كان منتظرا منا، واتفاق الدقيقة الأخيرة مع بريطانيا لتنظيم العلاقات التجارية بين بروكسل ولندن بعد الخروج البريطاني، وإقرار الموازنة الأوروبية، ومساعدات كورونا، بالإضافة إلى بدء النقاش حول تحقيق المزيد من السيادة الأوروبية».

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