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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«استئناف قنا» تُعلن ضوابط جديدة لمواجهة «كورونا»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
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أصدر المستشار يوسف أحمد رضوان، رئيس محكمة استناف قنا، قرارًا بشأن تنظيم عمل الدوائر الجنائية في ظل أزمة كورونا.

وجاء في القرار الذي حمل الرقم «76» لسنة ٢٠٢٠، أنه بعد الإطلاع علي قانون السلطة القضائية قانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۷ وتعديلاته، وبناء على صدور قرار رئيس الوزراء الصادر في ۲۰۲۰۱۲١٦ بتناوب العمل حفاظا على صحة المواطنين والإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا - وبناء على التفويض الصادر من الجمعية العمومية للمحكمة ولصالح العمل.

تقرر:-
أولًا: يكون العمل بكافة دوائر محكمة استئناف قنا ومأمورياتها الأربع، الأقصر وأسوان والبحر الأحمرونجع حمادي، اعتبارًا من أول يناير ۲۰۲۱، لمدة ثلاثة أيام فقط من كل دور في الشهر حسب الكشوف المرفقة والمحكمة ليس لديها مانع لمن يرغب أن يعمل كامل الدور.

ثانيًا:- تعرض قضايا الأستئنافات والجنايات المؤجلة إداريًا على المستشارين ورؤساء المكاتب بالمحكمة ومأمورياتها لتأشير عليها بالتأجيل الإداري مع تحديد جلسات نظرها.

ثالثًا:- في حالة عدم وجود دوائر بكل من مقر المحكمة ومأمورياتها تشكل دائرة من المستشارين المقيمين بدائرة كل منها، وذلك للنظر في أمر حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة الجنايات بدائرة المحكمة.

رابعًا:- يتولى رؤساء المكاتب الفنية تنظيم العمل الإداری بدائرة المحكمة ومأمورياتها بين الموظفين الإداريين خلال الفترة المشار اليها سلفا بالبند الأول، وذلك بما يسمح بحضور العدد الكافي لأداء العمل على الوجه الأكمل.

خامسًا:- يتولى السادة رؤساء المكاتب الفنية بالمحكمة ومأمورياتها إعداد تقارير بما يتم في هذا الشأن وما يستجد من أمور.

سادسًا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 2021.

سابعًا: على سكرتارية المحكمة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه.

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