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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

كورونا في مصر.. أخر أخبار الفيروس ومتى نصل للذروة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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آخر أخبار فيروس كورونا في مصر، تتحرك مؤشرات البحث على " جوجل " من قبل المواطنين مؤخرًا عن آخر مستجدات كورونا في مصر، وذلك بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وكانت بدايتها في بريطانيا وتسمى بـ " كورونا المتحورة "، وازداد خوف المصريين خصوصًا بعد أن أعلن محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، السبت الماضي، عن ارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر ومتصاعدة بشكل يومي.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، حينما تبدأ الأرقام في الانخفاض، وقتها سنقول إن إننا وصلنا للذروة، فالأعداد التي لم يتم الإعلان عنها هي الأرقام التي لم يتم الإبلاغ عنها، ولكن هناك الكثير من حالات الإصابة بكورونا تُعالج في المنازل وأماكن أخرى ليست من ضمن الأرقام المعلن عنها.

ويكشف لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن آخر أخبار ومستجدات فيروس كورونا في مصر، وذلك وفقًا لبيان وزارة الصحة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية محمد عوض تاج الدين.

أخر أخبار فيروس كورونا في مصر

بدأ المصريون في البحث عن أخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، حيث تم التعليق على أعداد الإصابة بكورونا في مصر، نظرًا إلى اختلاف الأعداد عن الحقيقة وبيان وزارة الصحة المصرية أقل بكثير عن الطبيعي، ولكن كشف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، حقيقة الأرقام غير المعلن عنها في بيان وزارة الصحة، حيث قال إن البيانات التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان صحيحة، ولكن هناك أعداد أكثر بكثير من ذلك لم تضع المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا يحدث في كل العالم ليس بمصر فقط، موضحًا أن في الوقت نفسه أن فيروس كورونا المستجد يشبه و يماثل فيروس إنفلونزا الموسمية في الأعراض، وذلك نظرًا إلى أننا في فصل الشتاء.

لقاح فيروس كورونا في مصر

أشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن لقاحات فيروس كورونا كلها اختصرت المراحل التجريبية ليتم الترخيص لهذه اللقاحات عبر ترخيص مؤقت، وهناك مراقبة شديدة وتحليل للنتائج وتحليل المنتج، وذلك في مسئولية هيئة الدواء المصرية.

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