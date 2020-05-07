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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدبولي: قدمنا تسهيلات ووقفنا بجانب القطاعات الاقتصادية خلال أزمة كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:05 م
مدبولي
مدبولي
هدير شعراوي
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قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة حريصة على المواطن، وتتحمل أعباءً منها صرف المنحة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة والتى تضررت، وتحملت الدولة المليارات والحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية للوقوف بجانب القطاعات الاقتصادية.

وقال مدبولى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن الدولة تحملت أعباء لها تجربة متميزة فى إدارة أزمة كورونا، وتحملت أعباء كبيرة مذ بداية الأزمة مثل باقي الدول، ورغم الظروف قدمنا ميزاينة طموحة بزيادة فى المعاشات والمرتبات تصل لـ100 مليار جنيه، كما أنها تبحث توفير فرص العمل ولذك تمت زيادة الاستثمارات.

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