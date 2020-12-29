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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «فايزر»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:43 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح شركتي فايزر بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي عدد جرعات التكتل الأوروبي من اللقاح إلى 300 مليون جرعة.

وقالت فون دير لاين- في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، - "لقد قررنا الحصول على 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر بيونتيك، الذي يجري بالفعل استخدامه لتطعيم المواطنين في أنحاء الاتحاد الأوروبي.. بذلك سيكون لدينا 300 مليون جرعة من هذا اللقاح الذي تم تقييمه على أنه آمن وفعال، وستتوالى المزيد من اللقاحات".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق- رسميًا- حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أمس الأول الأحد، وذلك بعد اعتماد لقاح فايزربيونتيك يوم 21 ديسمبر الجاري.

وتواصل وكالة الأدوية الأوروبية النظر في تقييم المزيد من اللقاحات المرشحة الواعدة لإقرارها وإجازتها، التي من بينها لقاح (استرازينيكا وجامعة أكسفورد) ولقاح (جونسون أند جونسون) المضادين لفيروس كورونا.

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