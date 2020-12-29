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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«يزداد دخلهم الشهري».. حظ مواليد برج الجدي عام 2021

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:37 م
برج الجدي
برج الجدي
سلمى بدر
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يستقبل الجميع بداية العام الجديد 2021، أملا فى تغيير أحوالهم إلى الأفضل، وهذا بالفعل ما سينتظر مواليد برج الجدي عام 2021.

وتقدم اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد توقعاتها الفلكية لمواليد برج الجدي عام 2021 على النحو التالي:

حظ مواليد برج الجدي عام 2021

- نظرة عامة:
مراحل كثيرة وتناقضات غريبة وأمور خارجة عن المألوف سيشهدها مواليد برج الجدي في عام 2021
وتبدأ الحظوظ الجيدة بالدخول إلى حياتهم في مطلع العام وتستمر لمنتصفه، بعض الأشخاص يترقبونهم ويصطادون أخطاءهم يجب الحذر، والتحلي بالصبر والاستماع إلى النصح والرشد كي لا يقعوا بالخطأ مرتين.

يزدهر عملهم بشكل ملحوظ ويزداد دخلهم الشهري باستمرار، ولكن هذا لا يعني عدم تسلل بعض المشاكل إلى حياتهم العملية فبعد أن مر عليهم عامان من التوتر والارتباك والقلق على الصعيد العاطفي، سيحالفهم الحظ ويقف إلى جانبهم مجددًا ويساعدهم إما في العمل أو أثناء سفرهم بين شهر نوفمبر وشهر ديسمبر.

- على الصعيد العاطفي:
سيكون كوكب الزهرة في برج الجدي معظم ايام شهر يناير وشهر نوفمبر وشهر ديسمبر من عام 2021 إذا كان مواليد برج الجدي عزاب ويرغبون في الارتباط بشخص ما، فهذه هي أفضل الأشهر للقيام بذلك ومن المحتمل أن يجد الآخرون فيهم جاذبية اكثر من المعتاد وتشير التوقعات إلى أنهم قد يشعرون أيضًا بجاذبية أكثر كل من هذه الأشياء يمكن أن تساعدهم على إيجاد الحظ في الحب.

- على الصعيد المهني:
يمر المريخ بعدة علامات في عام 2021، لكنه يقضي الكثير من الوقت في برج الجدي حوالي ثلاثة أشهر، فمن المرجح أن ي مواليد برج الجدي بمزيد من الثقة والجاذبية إلى حد ما، سوف يعملون كقادة وهذا يمكن أن يلفت انتباههم في العمل ويمكن أن يساعدهم في تحسين أداء عملهم بشكل عام طالما أنهم لا يزعجون رؤسائهم أو يكونوا غير لطفاء مع من تحتهم من موظفين، وقد يحصلوا على ترقية هذا العام.

- على الصعيد الصحي:
يجب ان يحاولوا هذا العام على التركيز على صحتهم النفسية اكثر ستكون هناك أوقات يشعرون فيها بالارتباك والتوتر وعندما يحدث هذا، يجب ان يحاولون أخذ بعض الوقت بعيدًا عن الآخرين ليهدأوا ويسترخون ومن المهم أن يتذكروا أن صحتهم النفسية لا تقل أهمية عن صحتهم الجسدية.

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