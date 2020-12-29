«عام مثالي».. حظ مواليد برج العذراء عام 2021

برج العذراء عام 2021

- نظرة عامة:يتلقى مواليد برج العذراء دعم كبير من الكواكب خاصة من كوكب جوبيتير خلال النصف الأول من العام، حيث يعمل على أن يكون عام حافل بالتأثيرات الإيجابية، تبدأ الأشهر الأولى بتوليهم منصب رفيع أو سيحصلون على ترقية جيدة.سيحققون نجاح كبير في العمل يكسبون منه أرباح غير متوقعة ويعملون على توسيع عملهم أو تجارتهم، ويحتفلون خلال الربع الثاني من العام وستتغير حياتهم وتنقلب رأسا على عقب بعد إقامتهم علاقة عاطفية بين شهر يونيو وشهر أكتوبر ليعيشوا فيها مغامرات رائعة تنتهي بعقد القران إن كان عزاب.- على الصعيد العاطفي:كوكب نبتون سيكون له تأثير عميق على علاقات مواليد برج العذراء في عام 2021 خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الفردية ومن المحتمل أن يعتمد شريك الحياة عليهم أكثر من المعتاد هذا العام وجب عليهم بذل قصارى جهدهم لاسعاده ولكن يجب ايضا خلع النظارات الوردية والنظر إلى الشريك على حقيقته.- على الصعيد المهني:من المرجح أن تكون وظيفة مواليد برج العذراء أكثر انشغال في عام 2021 ولهذا السبب قد يطلب منهم تولي مسؤوليات إضافية ولتجنب الإرهاق الشديد، من الأفضل أن يتعلموا كيفية تفويض المهام للآخرين وعدم الخوف من طلب المساعدة فلا غنى لهم عن زملائهم في العمل عام 2021.يغير المريخ العلامات مرة كل شهرين بالنسبة لمعظم عام 2021، سيكون المريخ إما في برج الدلو أو برج الجدي وهذه أخبار جيدة فهذه سنة رائعة للاستثمار في العقارات والممتلكات على الرغم من ألاحتياج إلى استخدام الكثير من الطاقة البدنية والعقلية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمال.