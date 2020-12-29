«عام مثالي».. حظ مواليد برج العذراء عام 2021
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:03 م
سلمى بدرطباعة
يستقبل الجميع بداية العام الجديد 2021، أملا فى تغيير أحوالهم إلى الأفضل، وهذا بالفعل ما سينتظر مواليد برج العذراء عام2021، ولهذا تقدم اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى احمد توقعاتها الفلكية لـبرج العذراء عام 2021 على النحو التالي:
- نظرة عامة:
يتلقى مواليد برج العذراء دعم كبير من الكواكب خاصة من كوكب جوبيتير خلال النصف الأول من العام، حيث يعمل على أن يكون عام حافل بالتأثيرات الإيجابية، تبدأ الأشهر الأولى بتوليهم منصب رفيع أو سيحصلون على ترقية جيدة.
سيحققون نجاح كبير في العمل يكسبون منه أرباح غير متوقعة ويعملون على توسيع عملهم أو تجارتهم، ويحتفلون خلال الربع الثاني من العام وستتغير حياتهم وتنقلب رأسا على عقب بعد إقامتهم علاقة عاطفية بين شهر يونيو وشهر أكتوبر ليعيشوا فيها مغامرات رائعة تنتهي بعقد القران إن كان عزاب.
- على الصعيد العاطفي:
كوكب نبتون سيكون له تأثير عميق على علاقات مواليد برج العذراء في عام 2021 خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الفردية ومن المحتمل أن يعتمد شريك الحياة عليهم أكثر من المعتاد هذا العام وجب عليهم بذل قصارى جهدهم لاسعاده ولكن يجب ايضا خلع النظارات الوردية والنظر إلى الشريك على حقيقته.
- على الصعيد المهني:
من المرجح أن تكون وظيفة مواليد برج العذراء أكثر انشغال في عام 2021 ولهذا السبب قد يطلب منهم تولي مسؤوليات إضافية ولتجنب الإرهاق الشديد، من الأفضل أن يتعلموا كيفية تفويض المهام للآخرين وعدم الخوف من طلب المساعدة فلا غنى لهم عن زملائهم في العمل عام 2021.
يغير المريخ العلامات مرة كل شهرين بالنسبة لمعظم عام 2021، سيكون المريخ إما في برج الدلو أو برج الجدي وهذه أخبار جيدة فهذه سنة رائعة للاستثمار في العقارات والممتلكات على الرغم من ألاحتياج إلى استخدام الكثير من الطاقة البدنية والعقلية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمال.
- على الصعيد الصحي:
يساعد وجود كوكب المريخ في برج الجدي وكوكب أكواريوس على مدار العام على تحسين الصحة العقلية والبدنية سوف يشجعهم تأثير دوران الأرض على قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق وتحسين مستوى ذكائهم من خلال تعلم مهارات جديدة وتجربة أشياء جديدة.
برج العذراء عام 2021
- نظرة عامة:
يتلقى مواليد برج العذراء دعم كبير من الكواكب خاصة من كوكب جوبيتير خلال النصف الأول من العام، حيث يعمل على أن يكون عام حافل بالتأثيرات الإيجابية، تبدأ الأشهر الأولى بتوليهم منصب رفيع أو سيحصلون على ترقية جيدة.
سيحققون نجاح كبير في العمل يكسبون منه أرباح غير متوقعة ويعملون على توسيع عملهم أو تجارتهم، ويحتفلون خلال الربع الثاني من العام وستتغير حياتهم وتنقلب رأسا على عقب بعد إقامتهم علاقة عاطفية بين شهر يونيو وشهر أكتوبر ليعيشوا فيها مغامرات رائعة تنتهي بعقد القران إن كان عزاب.
- على الصعيد العاطفي:
كوكب نبتون سيكون له تأثير عميق على علاقات مواليد برج العذراء في عام 2021 خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الفردية ومن المحتمل أن يعتمد شريك الحياة عليهم أكثر من المعتاد هذا العام وجب عليهم بذل قصارى جهدهم لاسعاده ولكن يجب ايضا خلع النظارات الوردية والنظر إلى الشريك على حقيقته.
- على الصعيد المهني:
من المرجح أن تكون وظيفة مواليد برج العذراء أكثر انشغال في عام 2021 ولهذا السبب قد يطلب منهم تولي مسؤوليات إضافية ولتجنب الإرهاق الشديد، من الأفضل أن يتعلموا كيفية تفويض المهام للآخرين وعدم الخوف من طلب المساعدة فلا غنى لهم عن زملائهم في العمل عام 2021.
يغير المريخ العلامات مرة كل شهرين بالنسبة لمعظم عام 2021، سيكون المريخ إما في برج الدلو أو برج الجدي وهذه أخبار جيدة فهذه سنة رائعة للاستثمار في العقارات والممتلكات على الرغم من ألاحتياج إلى استخدام الكثير من الطاقة البدنية والعقلية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمال.
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- على الصعيد الصحي:
يساعد وجود كوكب المريخ في برج الجدي وكوكب أكواريوس على مدار العام على تحسين الصحة العقلية والبدنية سوف يشجعهم تأثير دوران الأرض على قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق وتحسين مستوى ذكائهم من خلال تعلم مهارات جديدة وتجربة أشياء جديدة.