انتهاكات جوية إسرائيلية مكثفة لسيادة الأجواء اللبنانية

أفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم: بأنّ سلاح الجو للاحتلال الإسرائيلي نفّذ- على مدى يوم كامل- 14 انتهاكًا جويًا لسيادة الأجواء اللبنانية، منها تحليق 8 طائرات حربية إسرائيلية، و6 طائرات استطلاع من دون طيار، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.وأضاف البيان أن قيادة الجيش قامت بمتابعة تداعيات الانتهاكات، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".