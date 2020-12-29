جمال يوسف مهنئًا زوجته بعيد ميلادها: «أمى الثانية وبدونها لم أكن أنا»

هنأ الفنان جمال يوسف زوجته بعيد ميلادها، بكلمات رقيقة أظهرت مدى حبه لها، خاصة بعد وقوفها معه في محنته الأخيرة خلال رحلته مع المرض الذي شفي منه تمامًا.وقال يوسف لـ"الدستور": "أحببت أن أفصح للعالم كله عن مدى حبي لها، فمواقفها معي أظهرت المعدن الأصيل للمرأة المصرية التي تقف بكل ما أوتيت من قوة مع رفيق دربها".وتابع: "تزوجنا منذ أكثر من 22 عامًا، والمواقف التي جمعتني بها أظهرت قوة احتمالها ودعمها الكامل لي في رحلة مرضي، وكانت من الأسباب الحقيقية لشفائي من المرض اللعين، فهي أمي الثانية وبدونها لم أكن لأصل لما وصلت له سواء في حياتي الشخصية أو العامة".واختتم يوسف: "أتمنى أن استطيع رد الدين معها بعدما وقفت مساندة لي طوال السنوات الماضية فهي بمثابة امرأة قوية ومثال لكل أمهات مصر الأوفياء".