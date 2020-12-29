وزير داخلية النمسا: اليمين المتطرف يمثل خطرًا داهمًا وبدأ تسليح نفسه

أعرب وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، عن قلقه بشأن تصاعد حدة التطرف اليميني، حيث تم ضبط أسلحة آلية وقنابل يدوية بحوزة جماعات اليمين مؤخرًا، معتبرًا أن ذلك يُنذر بتزايد مخاطر الهجمات الإرهابية.وقال «نيهمر»- في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه تلقى معلومات من السلطات الأمنية في ألمانيا، تفيد بأن المشهد اليميني المتطرف بدأ في هيكلة وتسليح نفسه، لافتًا إلى أن هذا التطور يؤخذ حاليًا على محمل الجد خاصة مع تنامي نشاط هذه الجماعات في النمسا أيضًا.وأضاف أن الحكومة تركز حاليًا بشكل أكبر على ملاحقة جماعة الهوية النازية، وأنه تم حظر رموزها بالفعل، تمهيدًا لحظر كافة أنشطتها.وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس مقترح الحبس الاحتياطي لكل عناصر الإرهاب، موضحًا أنه يجب التعامل مع هذه القضية كأولوية؛ لزيادة الضغوط على أولئك الأشخاص الذين يمثلون خطرًا كبيرًا بسبب تاريخهم الإرهابي السابق.