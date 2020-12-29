مكسيم خليل يرثي المخرج الراحل حاتم علي

عبر الفنان مكسيم خليل عن حزنه الشديد لوفاة المخرج حاتم علي، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.وقال الفنان عبر رسالة من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": " أستاذي.. كم هي هزيلة فكرة الحياة وكم جميلة احيانًا فكرة الاشاعة، يحترق أمامي الآن الماضي الجميل، رحيلك صادم نعم مفاجئ نعم، مؤلم قاسي نعم لكنه لن يغير من حقيقة انك استاذي".وتابع: "لقد علمتني ألف باء التمثيل علمتني الالتزام، الشغف، القلق المهني الذي لا ينتهي في البحث عن الجديد، لن يغير من حقيقة أنك زرعتَ في وفي الكثيرين غيري احلامًا كبيرة حتى ونحن نعيش تغريبتنا السورية".واختتم قائلًا:"رحيلك تاريخ حاضر في حياة السوريين.. شكرا أستاذي شكرا من القلب من الروح علّها توصل السلام لروحك حاتم علي".