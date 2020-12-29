زلزال عنيف يضرب مختلف الولايات في النمسا

ضربت هزة أرضية بقوة 6.49 درجة على مقياس ريخير، اليوم الثلاثاء، مختلف الولايات النمساوية.وقالت مصادر في هيئة الزلازل النمساوية، إن الهزة الأرضية مركزها منطقة بترينجا بكرواتيا وامتد تأثيرها من كرواتيا إلى مختلف الولايات النمساوية، حيث شعر بها أيضا سكان شتايرمارك وكيرتن بالنمسا.ورصدت السلطات الكرواتية أمس أيضا حدوث هزتين أرضيتين شعر بهما سكان مدينة جراتس النمساوية.