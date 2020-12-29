ثبوت تعاطي 48 سائقًا للمخدرات أثناء القيادة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية.أسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات «الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، بنى سويف، قنا، الأقصر، أسوان» عن فحص 706 حالات بين السائقين، تبين إيجابية 48 حالة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في فحص قائدي المركبات لحماية أرواح المواطنين.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.