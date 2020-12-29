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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعرف على أخبار الكويت اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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أخبار الكويت اليوم الثلاثاء، تداول اسم دولة الكويت مؤخرًا على محركات " جوجل "، وذلك بعد أن قررت الكويت فتح الحدود البرية والبحرية وعدم تمديد تعليق الطيران، وكانت قد أغلقت الكويت الحدود البرية والبحرية وعلقت الطيران الكويتي، وذلك بعد أن انتشار فيروس كورونا المتحور بداية من بريطانيا، وتعاني بعض الدول حول العالم، وأبرزها المملكة المتحدة.

ويعرض لكم " الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات عن أخبار الكويت اليوم الثلاثاء الجديدة، بعد قرارها في فتح الحدود البرية والبحرية وعدم تمديد تعليق الطيران.

أخبار الكويت اليوم الآن الثلاثاء

أعلن مجلس الوزراء الكويتي في بيان له أمس الإثنين، عن قرار عدم تمديد تعليق الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي بعد يوم الجمعة الأول من يناير 2021، وسيفتح المنافذ الحدودية البرية والبحرية في اليوم التالي، وكان مكتب الاتصال الحكومي الكويتي قد قال في الأسبوع الماضي، إن دولة الكويت علقت كل رحلات الطيران التجاري، وأغلقت حدودها البرية والبحرية حتى الأول من يناير بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد المتحور، ولأنها سريعة الانتشار تسعى دولة الكويت في الحفاظ على رعاياها.

حيث طالبت وزارة الصحة الكويتية، من المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وخوفًا على صحة مواطنيها، اجتمع مجلس الوزراء الكويتي أمس يوم الإثنين، والذي أكد فيه وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، خلال الاجتماع على عدم اكتشاف أي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المتحور في الكويت حتى تاريخيه، لذلك قرر مجلس الوزراء الكويتي عدم تمديد تعليق الرحلات الجوية.

الحدود البرية والبحرية في الكويت
قرر مجلس الوزراء الكويتي، فتح الحدود البرية والحدود البحرية يوميًا اعتبارًا من يوم السبت من شهر يناير، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءًا، وأضاف في البيان أنه سوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المتحور.

إصابات الكويت بفيروس كورونا المتحور
نفى وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أمس يوم الإثنين، ما تردد من اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المتحور.

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