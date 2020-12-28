الكويت تعيد فتح حدودها البرية وتستأنف رحلات الطيران

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم، عن إعادة فتح الحدود البرية والبحرية من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساءً اعتبارًا من 2 يناير المقبل.وإلى جانب ذلك أعلنت مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، عن استئناف رحلات الطيران اعتبارًا من 2 يناير المقبل.وأكد وزير الصحة الكويتي خلال الاجتماع اليوم عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بفيروس كورونا في الكويت حتى اليوم.وأكد وزير الصحة الكويتي انخفاض أعداد الإصابات والوفيات، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء عدد 149653 إصابة، تعافى منها عدد 14557، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 931 وفاة.