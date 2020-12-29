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حوادث

15 دقيقة كاملة.. سحل «فتاة النزهة» أطول عملية قتل مروري

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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كشفت تحقيقات نيابة النزهة في اتهام "ن. ك" بسحل "ن. ش" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سحل فتاة النزهة" عن أن المتهمة ارتكبت أكبر عملية قتل مروري وسحلت المجني عليها لمدة 15 دقيقة منذ الاصطدام بها بشارع حسن المأمون بالحي الثامن بمدينة نصر، واستمر ذلك حتى سقوط الجثة أمام مسجد عبد الله محمد كامل بمكان شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بمسافة تتعدى 5 كيلو متر.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة رفضت مناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة، خوفا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها، وتبين أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتي وفاتها.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو واقعة السحل وأقوال شهود العيان.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها:" أنهم أثناء تواجدهم عند أحد أقاربهم بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف، لكنها لم تستجب.

وتابعت شقيقة المجني عليها، "أن المتهمة جرت شقيقتها 4 كيلو متر، وكانت هتصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى".

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع الخليفة المأمون ووفاة فتاة، علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين مصرع فتاة تدعى "ن" صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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