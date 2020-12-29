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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على 10 متهمين في خلية «تحالف الشرعية»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:56 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، اليوم الثلاثاء، حكمها على 10 متهمين بتنظيم خلية إرهابية تابعة للإخوان، وحرق عدد من سيارات الشرطة في قضية خلية «تحالف دعم الشرعية».

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأضحت التحقيقات أن المتهمين هم «محمود.م»، هارب، و«مختار.ر»، محبوس، و«عبد الله.ج»، محبوس، و«عبده.ع»، و«محمد.ط»، و«محمد.ع»، هارب، و«محمد.ع»، هارب، و«محمد.ع»، و«أحمد.ي»، و«محمود.م».

وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثانى، تهمة تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل القانون والعمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتهما لتحقيق أغراضهما، بأن تولى المتهم الأول قيادة الجماعة المسماة «تحالف دعم الشرعية»، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية.

ويتولى المتهم الثانى إدارة إحدى المجموعات النوعية المنبثقة عن تلك الجماعة، والتى تقوم بالتنسيق مع الجماعة الأولى لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة المصرية، كما اشترك المتهمان مع باقى المتهمين من الثالث للسابع، فى التحريض على حرق عدد من مركبات الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابى، بأن قام المتهم الأول حال وجوده خارج مصر بإمداد المتهمين بالأموال والعتاد لإتمام جريمتهم.

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