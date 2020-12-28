تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:35 م
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» تردد قناة إكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News، وتعد المحطة من أهم القنوات المصرية الإخبارية، التي حققت نسب مشاهدات ضخمة داخل مصر، وعلى المستوى العربي والعالمي، لما تقدمه من محتوى إعلامي مميز ومختلف عن باقي القنوات الأخبارية العربية، خصوصًا أنها تتناول كافة الأحداث الهامة عبر شاشتها، وذلك على مستوى العالم، وتعرض القناة عدد من النشرات اليومية، والتي تشمل حصاد الأخبار على مدار الساعة، إضافة إلى عدد من البرامج المتنوعة منها المتخصصة سواء الأخبارية أو الاقتصادية، كما تضم المحطة مجموعة من المذيعين الشباب المتميزين.
- يدخل المشاهد الذي يريد تنزيل القناة عبر النايل سات، على ما يعرف باسم "menu" أو القائمة، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.
- ثم يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويبحث المشاهد عن تردد القناة وهو 11230، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.
- يقوم المشاهد بالضغط على "بحث"، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة اكسترا نيوز الجديد، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة وفقًا للتردد الجديد لعام 2021.
- برنامج الحقيقة.
- برنامج مانشيت.
- برنامج المواجهة.
- برنامج مصر بتبني.
- برنامج هذا الصباح.
- برنامج مال وأعمال.
- برنامج أحداث اليوم.
- برنامج بنوك واستثمار.
تقدم قناة اكسترا نيوز، بث حي "أون لاين" لأهم الأحداث الموجودة في مصر، وأي مكان على مستوى العالم، وهي قناة إخبارية مصرية إحدى مجموعة قنوات "cbc"، وتتميز بأنها تنفرد بنشر وإذاعة أهم الأحداث المحلية والدولية التي تعد مصدر اهتمام المشاهد على المستوى العربي والعالمي، وتبث القناة على مدار 24 ساعة.
تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra Newsويقدم لكم «الدستور» تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021، التي أصبحت من أهم وأبرز القنوات الإخبارية في نطاق الوطن العربي والعالمي، ولديكم الخطوات التى عن طريقها يمكن للمشاهد تنزيل المحطة عبر القمر الصناعي النايل سات، وهي
- يدخل المشاهد الذي يريد تنزيل القناة عبر النايل سات، على ما يعرف باسم "menu" أو القائمة، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.
- ثم يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويبحث المشاهد عن تردد القناة وهو 11230، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.
- يقوم المشاهد بالضغط على "بحث"، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة اكسترا نيوز الجديد، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة وفقًا للتردد الجديد لعام 2021.
برامج قناة اكسترا نيوز- برنامج الأن.
- برنامج الحقيقة.
- برنامج مانشيت.
- برنامج المواجهة.
- برنامج مصر بتبني.
- برنامج هذا الصباح.
- برنامج مال وأعمال.
- برنامج أحداث اليوم.
- برنامج بنوك واستثمار.
تقدم قناة اكسترا نيوز، بث حي "أون لاين" لأهم الأحداث الموجودة في مصر، وأي مكان على مستوى العالم، وهي قناة إخبارية مصرية إحدى مجموعة قنوات "cbc"، وتتميز بأنها تنفرد بنشر وإذاعة أهم الأحداث المحلية والدولية التي تعد مصدر اهتمام المشاهد على المستوى العربي والعالمي، وتبث القناة على مدار 24 ساعة.