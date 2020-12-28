رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:35 م
قناة اكسترا نيوز
قناة اكسترا نيوز الجديد
حسين العمدة
طباعة
تقدم «الدستور» تردد قناة إكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News، وتعد المحطة من أهم القنوات المصرية الإخبارية، التي حققت نسب مشاهدات ضخمة داخل مصر، وعلى المستوى العربي والعالمي، لما تقدمه من محتوى إعلامي مميز ومختلف عن باقي القنوات الأخبارية العربية، خصوصًا أنها تتناول كافة الأحداث الهامة عبر شاشتها، وذلك على مستوى العالم، وتعرض القناة عدد من النشرات اليومية، والتي تشمل حصاد الأخبار على مدار الساعة، إضافة إلى عدد من البرامج المتنوعة منها المتخصصة سواء الأخبارية أو الاقتصادية، كما تضم المحطة مجموعة من المذيعين الشباب المتميزين.

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News

ويقدم لكم «الدستور» تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021، التي أصبحت من أهم وأبرز القنوات الإخبارية في نطاق الوطن العربي والعالمي، ولديكم الخطوات التى عن طريقها يمكن للمشاهد تنزيل المحطة عبر القمر الصناعي النايل سات، وهي

- يدخل المشاهد الذي يريد تنزيل القناة عبر النايل سات، على ما يعرف باسم "menu" أو القائمة، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويبحث المشاهد عن تردد القناة وهو 11230، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

- يقوم المشاهد بالضغط على "بحث"، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة اكسترا نيوز الجديد، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة وفقًا للتردد الجديد لعام 2021.

برامج قناة اكسترا نيوز

- برنامج الأن.
- برنامج الحقيقة.
- برنامج مانشيت.
- برنامج المواجهة.
- برنامج مصر بتبني.
- برنامج هذا الصباح.
- برنامج مال وأعمال.
- برنامج أحداث اليوم.
- برنامج بنوك واستثمار.

تقدم قناة اكسترا نيوز، بث حي "أون لاين" لأهم الأحداث الموجودة في مصر، وأي مكان على مستوى العالم، وهي قناة إخبارية مصرية إحدى مجموعة قنوات "cbc"، وتتميز بأنها تنفرد بنشر وإذاعة أهم الأحداث المحلية والدولية التي تعد مصدر اهتمام المشاهد على المستوى العربي والعالمي، وتبث القناة على مدار 24 ساعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

الهجرة: نتابع مقتل مُدرس بالسعودية.. ونثق في القضاء السعودي

زوجة علي ربيع تثير تساؤلات حول انفصالهما للمرة الثانية

الصور

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

ألقي القبض عليه بمكتبه.. من هو أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة؟

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News

مسجد باريس يعلن انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة في فرنسا

تردد قناة دي إم سي dmc 2021

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

التاريخ السري.. خرافات الزئبق الأحمر والخلود والقنبلة النووية

«الزواج العرفي» في جلسة نقاشية بثقافة القليوبية

مصطفى نصر يحكي مواقف من حياة فقيد الإسكندرية عبدالله هاشم

ثقافة أسيوط تناقش ديوان «للنار مزاج آخر» لـ ياسمين صلاح