تفاصيل قرار البنك المركزي بمد إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM

ما هي عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي؟

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بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وخاصة ظهور سلالة جديدة منه في أوروبا، فرضت الدولة إجراءات إحترازية جديدة، بينما قرر البنك المركزى المصرى مد فترة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلى، والتى كان مقرر لها أن تنتهي فى ديسمبر الحالي، وذلك حتى 30 يونيو 2021.وتضمن القرار إعفاء عملاء البنوك من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكل التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وكذلك الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة العمولات، وكذلك إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا.عمولات السحب عبارة عن مبالغ تقوم البنوك بخصمها بشكل مباشر، عند قيام أحد العملاء باستخدام ماكينات الصراف الآلى ATM الخاصة ببنوك أخرى، وتتراوح قيمتها بين 5 جنيهات إلى 20 جنيه، وكذلك عمولة للإستعلام عن الرصيد تتراوح قيمتها من جنيه واحد إلى 6 جنيهات.يذكر أن البنك المركزي المصري قد وجه البنوك في مارس الماضي بإلغاء رسوم السحب النقدي باستخدام ماكينات الصراف الآلي ATM لمدة 6 شهور تنتهي في سبتمبر الماضي، ثم قرر بعد ذلك مدها فترة ثانية تنتهي في شهر ديسمبر الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وقد جاء قرار البنك المركزي بمد تلك الفترة لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الإصابات في العالم.