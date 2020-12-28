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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل قرار البنك المركزي بمد إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:38 م
السحب من ماكينات
السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM
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يبحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية عن تفاصيل قرار البنك المركزي بمد إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM، وذلك بعد اقتراب انتهاء المهلة التى وضعها البنك المركزى لإلغاء رسوم وعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلى، الذي تم إقراره فى شهر مارس 2020 لمدة ستة أشهر، ثم تم مده لمدة ثلاثة أشهر أخرى منذ 15 سبتمبر الماضى، حتى نهاية 2020.

"الدستور"تبين لقراءها تفاصيل قرار البنك المركزي بمد إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM.

تفاصيل قرار البنك المركزي بمد إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM


بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وخاصة ظهور سلالة جديدة منه في أوروبا، فرضت الدولة إجراءات إحترازية جديدة، بينما قرر البنك المركزى المصرى مد فترة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلى، والتى كان مقرر لها أن تنتهي فى ديسمبر الحالي، وذلك حتى 30 يونيو 2021.

وتضمن القرار إعفاء عملاء البنوك من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكل التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وكذلك الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة العمولات، وكذلك إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا.

ما هي عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي؟

عمولات السحب عبارة عن مبالغ تقوم البنوك بخصمها بشكل مباشر، عند قيام أحد العملاء باستخدام ماكينات الصراف الآلى ATM الخاصة ببنوك أخرى، وتتراوح قيمتها بين 5 جنيهات إلى 20 جنيه، وكذلك عمولة للإستعلام عن الرصيد تتراوح قيمتها من جنيه واحد إلى 6 جنيهات.

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يذكر أن البنك المركزي المصري قد وجه البنوك في مارس الماضي بإلغاء رسوم السحب النقدي باستخدام ماكينات الصراف الآلي ATM لمدة 6 شهور تنتهي في سبتمبر الماضي، ثم قرر بعد ذلك مدها فترة ثانية تنتهي في شهر ديسمبر الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقد جاء قرار البنك المركزي بمد تلك الفترة لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الإصابات في العالم.

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