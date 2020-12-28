البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

قرر البنك المركزي المصري، مد فترة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي حتى 30 يونيو 2021، ضمن إجراءات البنك المركزي؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.وكان البنك المركزي قرر في سبتمبر الماضي إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات.