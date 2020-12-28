الرئاسة اللبنانية: عون سيتلقى لقاح كورونا

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن رئيس البلاد ميشال عون، سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا عند وصوله إلى لبنان.وأشارت الرئاسة اللبنانية – في بيان اليوم الاثنين – إلى عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية الصادرة اليوم وما تناقلته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من أنه لن يتلق اللقاح.وكانت إحدى الصحف اللبنانية ذكرت في سياق تقرير إخباري اليوم أن الرئيس ميشال عون، وخلافا لما يفعله مسئولون عديدون في العالم، قرر الامتناع عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا عند وصوله إلى لبنان، مفضلًا الاكتفاء بالتدابير الاحترازية التقليدية التي يتخذها وذلك على الرغم من تسجيل إصابات بالفيروس في صفوف موظفي القصر الجمهوري بين الحين والآخر.وأثار النبأ حالة من الجدل على وسائل الإعلام اللبنانية وفي أوساط اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أعلن لبنان - في وقت سابق - حجز مليوني جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الكمية الأولية ستغطي 15% ممن يقطنون الأراضي اللبنانية، وأن الدولة ستتيح اللقاح مجانًا ابتداءً من منتصف فبراير المقبل.