«الكهرباء» تنتهى من تركيب 3.7 مليون عداد ذكى خلال عامين

انتهت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من تركيب 3.7 مليون عداد ذكي ومسبق الدفع في الفترة بين عام 2018 إلى عام 2020.وكشف تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اطلعت عليه "الدستور" عن تنفيذ 416 مشروع في قطاع الكهرباء بتكلفة بلغت 95.6 مليار جنيه عن نفس الفترة السابقة، منها 194 مشروعا في الفترة بين عامي 2019-2020 بتكلفة إجمالية 33.6 مليار جنيه.وجاءت محافظة أسيوط في المرتبة الأولى من حيث تكلفة المشروعات المنفذة بها بتكلفة إجمالية 9.2 مليار جنيه.كما قامت وزارة الكهرباء بالانتهاء من تحويل 746.8 كيلو متر من الكابلات الهوائية المارة بالكتل السكنية إلى كابلات أرضية.