رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:00 م
بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
طباعة
يبحث المواطنين عن خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، وذلك بعد الإعلان عن الحالات التي تنطبق عليها الشروط.
ودشنت وزارة التضامن الاجتماعي موقع إلكتروني خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يستطيعوا تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية وذلك من خلال مكاتب التأهيل التي بدأت في استقبال الحالات من ذوي الإعاقة من خلال (moss.gov.eg) حيث تعد بطاقة الخدمات المتكاملة هي المستند الوحيد، الذي يقوم بحفظ حق ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك طبقا لقانون 10 لسنة 2018، حيث ينص القانون على توفير الأجهزة التعويضية والرعاية الصحية والخصومات في وسائل النقل المواصلات، والسيارات المجهزة، والإعفاء من الجمارك.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2020

1 - أصحاب ضمور العضلات.
2 - بتر متعدد الأطراف.
3 - الشلل الدماغي.
4 - فاقدي البصر.
5 - فاقدي السمع.
6 - طيف التوحد.
7 - الشلل الرباعي.
8 - الإعاقات المتعددة وغيرهم.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت من المرحلة الأولى التي تم استخراج أكثر من 2 مليون بطاقة لذوي الاحتياجات، وفتح فتح المرحلة الثانية مع ضرورة التزام المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة التسجيل على الموقع وملء البيانات المطلوبة.

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

1 - الدخول على موقع وزارة التضامن من خلال (moss.gov.eg) المذكور في أعلى المقال.
2 - اختيار المتقدم سواء كان صاحب الطلب أو من ينوب عنه بطاقة الخدمات المتكاملة.
3 - كتابة البيانات الخاصة بصاحب الطلب من اسم
4 - رقم تليفون وعنوان
5 - رقم قومي
6 - السن والحالة وغيرهم.
7 - تحديد نوع الإعاقة ودرجتها.
8 - إرسال كافة المستندات التي تبين الحالة المرضية بالتفصيل.
9 - بعد الانتهاء تلك الإجراءات يستطيع المتقدم الاستعلام عن موعد الكشف أو مركز التأهيل التابعة له، كما يستطيع من خلال الموقع تحديد موعد الكشف ومعرفة التحاليل المطلوبة منه قبل الذهاب المركز التأهيل.

اقرأ أيضا

شروط فتح قاعات الأفراح في مصر بعد اجتماع مجلس الوزراء

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

بالأرقام.. أبرز إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
المستشار محمد عبد المولى يكتب: «سيادة مصر خط أحمر»
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
المزيد

الثقافة

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب

قصور الثقافة تفتح باب المشاركة فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2021

في اليوم الـ7 للقومي للمسرح المصري.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافي