بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

1 - الدخول على موقع وزارة التضامن من خلال (moss.gov.eg) المذكور في أعلى المقال.

2 - اختيار المتقدم سواء كان صاحب الطلب أو من ينوب عنه بطاقة الخدمات المتكاملة.

3 - كتابة البيانات الخاصة بصاحب الطلب من اسم

4 - رقم تليفون وعنوان

5 - رقم قومي

6 - السن والحالة وغيرهم.

7 - تحديد نوع الإعاقة ودرجتها.

8 - إرسال كافة المستندات التي تبين الحالة المرضية بالتفصيل.

9 - بعد الانتهاء تلك الإجراءات يستطيع المتقدم الاستعلام عن موعد الكشف أو مركز التأهيل التابعة له، كما يستطيع من خلال الموقع تحديد موعد الكشف ومعرفة التحاليل المطلوبة منه قبل الذهاب المركز التأهيل.

1 - أصحاب ضمور العضلات.2 - بتر متعدد الأطراف.3 - الشلل الدماغي.4 - فاقدي البصر.5 - فاقدي السمع.6 - طيف التوحد.7 - الشلل الرباعي.8 - الإعاقات المتعددة وغيرهم.جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت من المرحلة الأولى التي تم استخراج أكثر من 2 مليون بطاقة لذوي الاحتياجات، وفتح فتح المرحلة الثانية مع ضرورة التزام المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة التسجيل على الموقع وملء البيانات المطلوبة.