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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

شروط فتح قاعات الأفراح في مصر بعد اجتماع مجلس الوزراء

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:56 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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في إطار تصعيد الإجراءات الاحترازية عقب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وزيادة عدد الإصابات والوفيات يدير الكثيرين من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة ما هي شروط فتح قاعات الأفراح في مصر بعد اجتماع مجلس الوزراء؟

إجمالي أعداد المتعافين من فيروس كورونا

قبل معرفة ما هي شروط فتح قاعات الأفراح في مصر بعد اجتماع مجلس الوزراء؟ يحب أن نعرف أنه طبقا لبيان وزارة الصحة والسكان فإن عدد المتعافين من الفيروس اللعين حتى الآن في مصر 110015 حالة وهذا يعني أن نسبة الوفاة لا تتجاوز ال 80% من إجمالي عدد الإصابات التي يتم الإعلان عنها يوميا.

ما هي شروط فتح قاعات الأفراح في مصر  بعد اجتماع مجلس الوزراء؟

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أمس حزمة من القرارات الرادعة ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا منعا منع سرادق العزاء وإغلاق قاعات الأفراح في مصر ودور المناسبات وذلك لمنع التجمعات ووضعت اللجنة الموكلة بإدارة أزمة كورونا شروط لإقامة الأفراح أبرزها أن تكون في مكان مفتوح وبأعداد محدودة جدا تقتصر على العائلة فقط حتى لا يتفشى الوباء بين الحضور مما يتسبب في عدوى بين أسر الحاضرين.

قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا 

اتخذت أمس الأحد، لجنة إدارة أزمة كورونا المستجد كوفيد 19 عدة قرارات أبرزها تحصيل الغرامة الفورية والمقدرة ب 50 جنيه للممتنعين عن ارتداء الكمامات الواقية خلال المواصلات العامة والتواجد في الشوارع والمؤسسات الحكومية كما قررت اللجنة أيضا بفرض غرامات مالية قدرها 5 الألف جنيه على المنشآت المخالفة لقرار ال 50% إشغال وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة أكثر من موجته الأولى ب 70% 

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