وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء بالعام الميلادى الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.جاء بها:يَسرنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد.. أن نُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى.. بدوام التوفيق والسداد.ونحن نستقبل عامًا جديدًا نجد العالم بأسره.. يتابع انطلاق خطط التنمية فى مصر إلى آفاق مفعمة بالافتتاحات والإنجازات وتحفيز فرص الاستثمارات والإنتاج.. لتأسيس نهضة مصرية عصرية من أجل مستقبل مشرق لمصرنا بإذن المولى جل فى علاه.حفظ الله مصر الكنانة.. ورعى رجالها وأبطالها.. ومكن مسيرتها الوطنية لتحقيق المزيد من النماء والاستقرار.. للشعب المصرى العظيم.