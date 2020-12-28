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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:01 م
الكهرباء
الكهرباء
اسماء منصور
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تقوم شركات الكهرباء في الوقت الحالي بجمع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020 وطباعتها للتأكد من صحة كل فاتورة خاصة بكل مواطن، وفي إطار التيسير على المواطنين بعد جائحة كورونا تعمل وزارة الكهرباء على تسهيل طرق الدفع الإلكتروني للمواطنين ويقوم المواطنون حاليا بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وتم اختيار طرق دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020 إلكترونيا منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم إنشاء موقع إلكتروني من قبل وزارة الكهرباء يشمل جميع أماكن الجمهورية يستطيع جميع المستهلكين من خلاله معرفة فاتورتهم بدلا من مرور المحصل.

خطوات الإستعلام عن  فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020 بالإسم ورقم العداد

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020 بالاسم ورقم العداد

-الدخول للموقع الخاص بـ وزارة الكهرباء المصرية
-واختيار قسم الخدمات
-الضغط علي استعلام عن الفاتورة
-اختيار محافظة المستهلك
- كتابة رقم العداد وتحديد نوعه
-ثم اختيار استعلام

طرق دفع قاتورة الكهرباء

وتيسيرا على العملاء، تم تسهيل إمكانية دفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا، عن المحافظ البنكية، حيث يتم تحميل التطبيق الخاص بمحفظة كل بنك على الهاتف المحمول وعبر تطبيق فوري أو بعض المنافذ الإلكترونية للتحصيل، يمكن سداد والفاتورة عن طريق ماكينات الصرف الآلية المتواجدة بسهولة في كل أنحاء الجمهورية، وبعض سكان المناطق الخاصة في القاهرة متاح لهم سداد الفاتورة من خلال تطبيق خدمات الكهرباء الذكية ويتم تحميله علي الهاتف. 

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وطرق أخرى في متناول الجميع مكاتب البريد وسداد ووقتي ومصارى وغيرها من التطبيقات.

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