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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:48 م
فتاة النزهة
فتاة النزهة
حسام التمساح
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استمعت نيابة النزهة الجزئية، لأقوال "ن. ك" المتهمة، بسحل "ن. ش" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سحل فتاة النزهة".

وقالت المتهمة إنها لم تر المجني عليها أثناء عبورها الطريق، كما لم تشعر بسحب السيارة للمجني عليها، كما ورد براوية أهل المجني عليها.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتي وفاتها.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، كانت النيابة قد كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو واقعة السحل وأقوال شهود العيان.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها: "إنها أثناء تواجدها عند أحد أقاربها بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف لكنها لم تستجب".

وتابعت شقيقة المجني عليها، "أن المتهمة جرت شقيقتها 4 كيلومترات، وكانت هتصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى".

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع الخليفة المأمون ووفاة فتاة، علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين مصرع فتاة تدعى "ن" صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفية إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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