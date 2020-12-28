رحيل القس بنيامين عزيز عن عمر يُناهز 69 عامًا

رحل صباح اليوم القس بنيامين عزيز كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بالمحمودية، عن عمر ناهز 69 عامًا، قضى منهم ما يزيد على 23 عامًا في خدمة الكهنوت.ولد الأب المتنيح في 12 أبريل 1951، وسيّم كاهنًا في 24 فبراير 1997، وخدم في كنائس الشهيد مارجرجس الروماني بصنبو، والشهيدة دميانة ببانوب، والأنبا كاراس بديروط، كما كان مسؤولًا عن قداسات راهبات دير السيدة العذراء.وكان الأب المتنيح نشيطًا ومميزًا في خدمة الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والحرفيين.وتقام صلوات تجنيزه في كنيسة السيدة العذراء بديروط -المطرانية- الساعة الواحدة ظهرًا والمشاركة في الصلوات قاصرة على الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة، وسيتم بث الصلاة مباشرة.