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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 28-12-2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:32 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يواصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28-12-2020، استقراره بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.

وبلغ متوسط صرف سعر الريال السعودي، اليوم، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

ويرصد لكم موقع " الدستور" في تقرير اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28-12-2020

البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال في البنك الأهلي عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك مصر
بينما عرض بنك مصر سعر العملة السعودية مقابل الجنيه عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي
وأظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال في المصرف العربي الدولي محققًا مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
وعلى صعيد سعرالريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، جاء عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib
وواصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقراره لليوم الخامس على التوالي فى أكبر بنك خاص، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجي
وحققت مستويات سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي
كما كانت مستويات سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصرى فى البنك العربي الأفريقي 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية
بينما تداول سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد
كما حقق سعر الريال السعودي في البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي
عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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