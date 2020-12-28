سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 28-12-2020

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28-12-2020، استقراره بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.وبلغ متوسط صرف سعر الريال السعودي، اليوم، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.ويرصد لكم موقع " الدستور" في تقرير اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 28-12-2020البنك الأهلي المصريسجل سعر الريال في البنك الأهلي عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك مصربينما عرض بنك مصر سعر العملة السعودية مقابل الجنيه عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيعالمصرف العربي الدوليوأظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال في المصرف العربي الدولي محققًا مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةوعلى صعيد سعرالريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، جاء عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibوواصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقراره لليوم الخامس على التوالي فى أكبر بنك خاص، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك المصرى الخليجيوحققت مستويات سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليكما كانت مستويات سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصرى فى البنك العربي الأفريقي 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك مصر إيران للتنميةبينما تداول سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدكما حقق سعر الريال السعودي في البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميعرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».