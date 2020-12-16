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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار اليوم فى مصر الأربعاء 16-12-2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:34 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" أسعار الذهب في مصر بالجنيه المصرى في تقريره اليوم الأربعاء 16-12-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

محليا، سجلت اسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، ارتفاع طفيف حيث بلغ سعر جرام الجنيه الذهب سجل 810 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.

عالميًا، قال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب.

وأضاف: "لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي".

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 16-12-2020

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.

ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 694 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 810 جنيهات.

- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 926 جنيهًا.

وكشف مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.

يشار إلى أن أسعار الذهب تشهد منذ بداية نوفمبر الجاري حالة من التذبذب الواضح عالميا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

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